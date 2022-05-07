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السبت، 07-05-2022 02:18 م

أبو العطا : الأردن مملكة كرة السلة ،، والكأس سيعود مع منتخب الصقور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
وجه المهندس نبيل أبو العطا، أمين سر الاتحاد الأردني لكرة السلة، دعوة لعشاق اللعبة للتواجد في منطقة البوليفارد في العاصمة عمان عند الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت، لمشاهدة كأس اسيا .اضافة اعلان



 

وقال أبو عطا في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية : " الأردن لها بصمة على كأس اسيا، نحن مملكة كرة السلة في القارة وقارعنا الصين قبل سنوات في نهائي البطولة وكان بيننا وبين اللقب نصف سلة، الكأس جاء للأردن للتذكير بمكانتنا الكبيرة، وبإذن الله سيعود في شهر أغسطس بعد أن نحصد اللقب ".

وتابع : " كان لدينا إصرار كبير على تواجد الكأس في إربد حتى يكون متاحا لأهل الشمال، كما كان في جرش لإظهار عمقنا التاريخي والحضاري، وللترويج للمدينة سياحيا، في ظل اظهارنا لحداثة الأردن عند اختيار البوليفارد في عمان" .


واختتم حديثه : " عند قدوم كأس العالم للأردن عام 2019 اخترنا منطقة جبل القلع وهي إحدى أهم المناطق التاريخية، واليوم اخترنا البوليفارد، هو مكان جميل وقريب من الجميع ويعكس التطور الكبير في الأردن " . 

 




 

 


 

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