أبو تايه وعواد يمثّلان الأردن ببطولة العالم للبلياردو

الوكيل الإخباري - يشارك المنتخب الأردني في البلياردو ببطولة العالم للمنتخبات التي ستقام في ألمانيا ابتداء من يوم الخميس 9 آذار، ممثلا باللاعبين مشهور أبو تايه وناصر عوّاد.



وجاءت مشاركة الأردن في بطولة البلياردو الفرنسي ضمن أفضل 16 منتخبا بالعالم، بعد التأهل من بطولة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، برفقة المنتخب المصري.



وأوقعت القرعة منتخب الأردن في مجموعة قوية تضم بطل العالم المصنف الأول عالميا الهولندي dick jasper’s ، وبطل العالم المصنف الثاني عالميا الإسباني Sanchez Daniel ، وبطل فرنسا Micakel devogelaere .



وتعتبر بطولة العالم للبلياردو الفرنسي التي تحتضنها ألمانيا من أقوى الأحداث العالمية على مستوى اللعبة، وتقام مرة واحدة في السنة.

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