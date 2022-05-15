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الأحد، 15-05-2022 03:48 م

أبو تريكة بغضب : أين العلم الفلسطيني (فيديو)

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الوكيل الإخباري - انتقد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، والمحلل الفني في شبكة قنوات beIN Sports، النفاق الأوروبي في التعامل مع القضايا العالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


 


وقبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت 14 ماي 2022، على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، أظهرت اللقطات التلفزيونية وجود علم أوكرانيا مع اللاعبين، ومكتوب عليه كلمة "السلام".


وقال أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي: "هناك علم لفلسطين أيضا وليس فقط علم أوكرانيا، كل شوية داوشينا (يزعجونا) بأوكرانيا، ماشي".


وتساءل قائلا: "هل أنتم أسود على روسيا وأوكرانيا، وفئران أمام الكيان الصهيوني ".


وأضاف: "في إنسانة اسمها شيرين توفيت، اغتيلت (شيرين أبو عاقلة)، وهناك شاب صغير اسمه ثائر (اليازوري) عمره 17 أو 18 سنة".

وتابع: "أنتم تنادون بحقوق الإنسان أو أنتم منافقون؟!".  

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