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الإثنين، 22-04-2024 03:27 م

أبو زمع: أتحمل وحدي مسؤولية الخروج الآسيوي

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الوكيل الإخباري -  قال المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأردني، عبد الله أبو زمع، إنه يتحمل وحده مسؤولية الخسارة القاسية أمام إندونيسيا (1-4)، الأحد، في ختام لقاءات المجموعة الأولى لكأس آسيا تحت 23 عاما.

وأضاف أبو زمع، في تصريحات صحفية بعد اللقاء، أن المنتخب الإندونيسي قدم مباراة مميزة، واستحق الفوز والتأهل بكل جدارة.

وزاد: "خططنا منذ البداية لتسجيل هدف مبكر، وقد لاحت لنا 3 فرص، بيد أننا لم نستثمر أي واحدة منها.. المنتخب الإندونيسي كان السباق في التسجيل، ولو كان الأردن هو المبادر، لاختلفت أمور كثيرة في المباراة".

وأردف: "الخسارة القاسية والخروج المبكر من البطولة، ليس له أي مبررات، وأنا من يتحمل مسؤولية الخروج والخسارة الكبيرة، التي كانت قاسية علينا.. منتخب إندونيسيا متطور، وقد يواصل مشواره لأدوار أبعد في البطولة".

واعتبر أن أولمبي الأردن "لم يقدم شيئا في كرة القدم، رغم توفر لاعبين مميزين ينتظرهم مستقبل مشرق".

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