أبو شيخة لملاعب : أنهينا تعاقدات الفيصلي المحلية وصفقة منتظرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقال مدير الدائرة الفنية بالنادي الفيصلي، أحمد أبو شيخة أن الفريق الأول لكرة القدم المحلية أنهى تعاقداته المحلية للموسم الجديد.وأكد أبو شيخة بتصريح خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، أن الفيصلي يدرس العديد من الأوراق الهجومية، حيث يسعى للتعاقد مع مهاجم محترف من الخارج .وكان الفيصلي قد تعاقد مع لاعب السلط عبيدة السمارنة، كما جدد عقود نجومه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، يزيد أبو ليلى، إبراهيم الدلدوم، سالم العجالين، أنس الجبارات، عدي زهران وورد البري.