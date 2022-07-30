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السبت، 30-07-2022 03:04 م

أبو طه يمنح الوحدات نقاط الابتعاد بالصدارة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق الوحدات فوزا صعبا على الجزيرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من إياب دوري المحترفين، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .


 


وجاء الهدف الوحيد بالمباراة عن طريق اللاعب الشاب مهند أبو طه الذي تابع تسديدة منذرة أبو عمارة المرتدة من حارس المرمى وليد عصام نحو الشباك قبل مرور 10 دقائق على بداية اللقاء .

وشهدت المباراة مشاركة نجمي الوحدات الجديدين شهاب القنبر وزيد جابر باللقاء، كما تخللها تصدي حارس المرمى عبد الله الفاخوري لركلة جزاء نفذها عامر أبو جاموس .


ورفع الوحدات رصيد للنقطة 29 بالمركز الأول، فيما أبقت الخسارة فريق الجزيرة بالمركز الأخير على سلم الترتيب بـ 7 نقاط فقط .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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