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الخميس، 27-07-2023 02:30 م

أبو عابد : ثقتي كبيرة في مهدي خليل.. ودكتنا قوية

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الوكيل الإخباري - قال جمال أبو عابد مدرب الفيصلي، إن فريقه يتمسك بحظوظه في حسم لقب كأس السوبر الأردني، على حساب الوحدات في الإياب غدا الجمعة.

وأضاف أبو عابد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: "خسرنا مباراة الذهاب أمام الوحدات (1-2)، والأخطاء الفردية كانت مؤثرة".

وأضاف: "الأخطاء التي ارتكبها حارس مرمى الفريق، اللبناني مهدي خليل في مواجهة الذهاب أثرت علينا، لكن هذه كرة القدم، وحراس مرمي كبار ومميزون على مستوى العالم يرتكبون هذه الأخطاء".

وأكمل: "ثقتي كبيرة في قدرات مهدي خليل وباقي اللاعبين، لقد عملنا على تدارك الأخطاء، وبما يتيح لنا فرصة الظفر بالبطولة".

وأوضح: "أرفض أن تكون مباراة الغد بمثابة إما نكون أو فلا، هي مباراة كباقي المباريات، ونطمح فيها للوصول إلى هدفنا المنشود".

ولفت أبو عابد إلى أن الفيصلي لا يعاني من ضعف في دكة البدلاء، مضيفا: "الدكة قوية بدليل أنه تم إشراك 20 لاعبا في بطولة الدرع الأخيرة، نملك فريقين على نفس المستوى".

وختم أبو عابد حديثه: "أحيانا يتأثر الفريق بخطأ فردي، أو خروج اللاعب من أجواء المباراة، أو تعرضه لوعكة صحية تؤثر على حضوره وأدائه، ونأمل ألا نعاني من كل ذلك في مواجهة الغد أمام الوحدات".

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