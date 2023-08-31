أبو عابد يفجر مفاجأة حول استقالته من تدريب الفيصلي

الوكيل الإخباري - كشف المدير الفني السابق لفريق الفيصلي جمال أبو عابد أسباب استقالته من تدريب النادي الفيصلي.



وقال أبو عابد في تصريحات تلفزيونية، إن خسارة كأس السوبر أمام الوحدات لم يكن لها علاقة بقرار استقالته، وإنما جاءت استقالته بسبب الضغوطات التي تعرض لها من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة وهو ما اضطره للخروج وتوضيح أسباب استقالته.



وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة نضال الحديد قام بدعمه وجدد التعاقد معه بعد الحصول على لقب الدوري بالموسم الماضي، لافتا إلى أن بعض الأعضاء بمجلس الإدارة كانت لديهم رغبة بعدم تواجد أبو عابد في النادي.



وأشار أبو عابد إلى أن الانتخابات خلقت انقسامات داخل النادي وكان هناك قوى شد عكسي، ومنهم من خرج على وسائل التواصل الاجتماعي واتهموا الجهاز الفني بارتكاب أخطاء فنية فادحة وتغييرات خاطئة وأن التغيير سيكون قادم وهو ما كان يُلمح إلى أن تغييره سيكون قريبا وهي الرسائل التي التقطها من هذه التصريحات.



وبيّن أن هناك طرق للتواصل مع الجهاز الفني وتكون داخل النادي وليس بالخروج على وسائل التواصل ومهاجمة المدرب وعدم دعمه وذلك لغايات انتخابية.



أما عن ملف المحترفين، أوضح أبو عابد أنه يتحمل مسؤوليتهم ومنهم العراقي مصطفى ناظم الذي يعتبر من أفضل اللاعبين بالبطولة العربية وقدم مستويات مميزة والمحترف الإنجليزي ناثان مافيلا الذي لعب في الدوريات الأوروبية وكان يقدم مستويات قوية وأن معظم اللاعبين الجدد يكونون بحاجة إلى فترة للتأقلم، وعن الحارس مهدي خليل تم تفضيله بسبب طوله وأرقامه والأخطاء التي حدثت في بدايته تحصل مع أي حارس مرمى آخر وعن جون أنطوي كان ترشيح من مجلس الإدارة قبل أن يتم إنهاء التعاقد معه بسبب الظروف التي حدثت مع عائلته في غانا.





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