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الخميس، 11-01-2024 02:46 م

أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

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الوكيل الإخباري - بلغ نادي أتالانتا الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميلان 2-1 الأربعاء على أرضية ملعب "سان سيرو".

وقلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولا تخلفه بهدف للبرتغالي رافائيل لياو (الدقيقة 45) إلى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس في الدقيقتين "45+2" و59 (من ركلة جزاء).

ويلتقي أتالانتا في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي تأهل على حساب بولونيا بفوزه عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

وتجمع المباراة الثانية من نصف نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو والفائز من مواجهة يوفنتوس ضد فروزينوني التي تقام الخميس في ختام مباريات ربع النهائي.

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