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الإثنين، 13-03-2023 12:02 م

أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على جيرونا في الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على جيرونا، في المواجهة المقرر إقامتها في الحادي عشر مساء اليوم، الاثنين، باستاد "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويخوض أتلتيكو مدريد مواجهة الليلة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة من إجمالي 24 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويأتي الروخى بلانكوس ثالثا، خلف برشلونة صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 62 نقطة، بعد فوزه على فالنسيا في الجولة الماضية 1-0، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

فيما يأتي فريق جيرونا في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة انتصاراته في الليجا، بعدما اكتسح ضيفه إشبيلية بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتعادل أتلتيكو مدريد في وقت سابق مع ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في الديربي الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2022-2023.

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