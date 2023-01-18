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الأربعاء، 18-01-2023 01:52 م

أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليفانتي بدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليفانتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 202-2023.

كان أتلتيكو مدريد قد تغلب على ريال أوفييدو بهدفين نظيفين في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، فيما تغلب ليفانتي على خيتافي بنتيجة 3-2.

يتطلع فريق أتلتيكو مدريد لمواصلة الإنتصارات في بطولة كأس ملك إسبانيا، وتخطي عقبة ليفانتي من أجل السير نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الروخي بلانكوس منذ التتويج بالمسابقة موسم 2012-2013.

ويسعي الأتليتي للعودة إلي الإنتصارات بكافة المسابقات بعد السقوط أمام برشلونة 0-1 في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني، ثم التعادل مع ألميريا 1-1 في الجولة الـ 17.

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ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة متأخرًا بـ 13 نقطة عن برشلونة المتصدر برصيد 41 نقطة.


يتسلح الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بكوكبة من النجوم ضد ليفانتي، وعلى رأسهم ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان ويانيك كاراسكو ورودريجو دي بول وتوماس ليمار.


تذاع مباراة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد في بطولة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، على قناة SSC السعودية.

 

ملاعب 

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