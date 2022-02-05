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السبت، 05-02-2022 02:41 م

أتلتيكو مدريد ،، ليس أرسنال ولن يخدم برشلونة مجانا !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
انتهت فترة الانتقالات الشتوية بصفقات نارية لبعض الفرق وغياب كامل لأخرى، إلا أنها ستكون حاسمة من حيث الأداء والنتائج في العديد من الدوريات وخصوصا الإيطالي والإسباني، بعد تعاقدات يوفنتوس النارية وصفقات برشلونة التي من المنتظر أن تكون مفيدة للفريق.اضافة اعلان


 

 

الخاسر الأكبر من الفترة كان الإسباني موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد ليوفنتوس؛ حيث تعاقد الفريق الإيطالي مع الهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش قادما من فيورنتينا، وبالطبع سيكون مويس كين مشروعا هاما وبديلا في مركز رأس الحربة لكتيبة أليغري بعد إعلان موراتا رغبته الواضحة بالخروج من اليوفي .

هذه المعطيات تؤكد أن المهاجم صاحب الأهداف الـ 5 في هذا الموسم بالدوري الإيطالي، بات في ورطة كبيرة قد تؤثر على فرصه بالمشاركة باستمرارية بالموسم الحالي، وستصعب من التكهن بوجهته القادمة في المواسم المقبلة، مما يذكرنا بتجاربه الفاشلة بشأن الاستمرارية " فنيا وحتى على صعيد الشعبية " في فرق ريال مدريد، جاره أتلتيكو، تشيلسي الإنجليزي وحتى في تجربته السابقة بقميص يوفنتوس.

العديد من وسائل الإعلام العالمية أكدت أن اللاعب يتمنى أن تسير أموره بطريقة مشابهة لصفقة انتقال الجابوني أوباميانج من أرسنال الإنجليزي لبرشلونة الإسباني، إلا أنها بالتأكيد لن تكون كذلك؛ فإدارة أتلتيكو لن تقبل إطلاقا بالتخلي عن اللاعب بصورة مجانية، ومستويات الفتى المدلل لـ " مصيدة التسلل " لن تجعل منه لاعبا مطلوبا لأي من فرق المقدمة في الدوري الأوروبي .. !! 

 




 

 


 

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