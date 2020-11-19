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الخميس، 19-11-2020 03:03 م

أتلتيكو مدريد يتلقى أخباراً سارة قبل موقعة برشلونة

أتلتيكو-مدريد-2-1-1


الوكيل الإخباري _ شهدت تدريبات “أتلتيكو مدريد” عودة كل من “دييجو كوستا وفيكتور ماتشين وستيفان سافيتش”، للمران، أمس الأربعاء.

وتمثل العودة قوة ضاربة للروخيبلانكوس، قبل 72 ساعة من استقبال “برشلونة” في ملعب واندا متروبوليتانو في الدوري الإسباني. رغم غياب عدد من اللاعبين الدوليين.

وكان المهاجم الإسباني برازيلي الأصل أبرز مفاجآت هذه الحصة التدريبية. الأولى له مع الفريق منذ شهر بسبب إصابة عضلية أبعدته عن آخر 6 مباريات رسمية. بينما غاب “فيتولو” مباراة واحدة، حيث أصيب أثناء مواجهة لوكوموتيف الروسي في موسكو قبل 15 يوما.

وانضم هذا الثنائي، إضافة إلى “سافيتش” العائد من تجمع منتخب بلاده، إلى باقي المجموعة في الجزء الأول فقط من المران. الذي شهد أيضا عودة “ماركوس يورينتي” من أول استدعاء له إلى منتخب إسبانيا.

ويحتل “أتلتيكو” المركز الثالث في الليجا برصيد 17 نقطة، و”برشلونة” في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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