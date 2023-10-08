أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ريليفو الإسبانية أن أتلتيكو مدريد سيجدد عقد مدربه دييغو سيميوني لأعوام إضافية.



قالت الصحيفة إن إدارة "الروخي بلانكوس" توصلت إلى اتفاق نهائي مع المدرب الأرجنتيني على تمديد عقده بشكل رسمي.



وأضافت: "تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد ويتبقى الإعلان الرسمي من الجانبين في الأيام المقبلة".



وأشارت إلى أن سيميوني سيواصل مسيرته مع النادي المدريدي عقب مسيرة حافلة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إذ ينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو (حزيران) 2024، واتجهت إدارة الأتلتي إلى حسم ملف استمرار المدرب مبكراً للتأكيد على عدم وجود أي نية لرحيله.

اضافة اعلان

ملاعب