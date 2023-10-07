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السبت، 07-10-2023 04:50 م

أتلتيكو مدريد يخسر نجمه أمام سوسيداد

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الوكيل الإخباري -  سيغيب أحد مهاجمي أتلتيكو مدريد عن مباراة فريقه، المقررة غدا الأحد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من التواء في الركبة اليمنى.

ويتعلق الأمر بالأرجنتيني آنخيل كوريا، الذي أصيب خلال ديربي مدريد قبل أسبوعين، مما تسبب في غيابه عن مواجهة أوساسونا، ثم ظهر بعدها أمام قادش مضطرا بسبب النقص العددي في الفريق، قبل أن يشارك لدقائق ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، بات ستيفان سافيتش ويان أوبلاك وساؤول نيجويز جاهزين لخوض اللقاء.

وحالت عودة كوريا المبكرة إلى الملاعب دون تعافيه من إصابته، ليغيب عن مواجهة سوسيداد غدا.

كما لم ينضم لقائمة منتخب الأرجنتين الذي يستعد لخوض مباراتين، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم السبت في مؤتمر صحفي، عقب مران الفريق الذي غاب عنه كوريا لليوم الثاني على التوالي "نتمنى أن يأخذ وقته في التعافي، وأن يواصل تقديم أشياء جيدة للفريق".

ومن جهة أخرى، حظي مران اليوم بمشاركة أوبلاك وساؤول، بعدما غابا عن تدريبات الجمعة، ليكونا متاحين لمباراة الغد، كحال سافيتش الذي غاب عن آخر ثلاث مواجهات للفريق، بسبب حمل عضلي زائد.

وبالإضافة إلى كوريا، يفتقد أتلتيكو جهود 6 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: ممفيس ديباي ورينالدو ماندافا وبابلو باريوس وتوماس ليمار وشالار سويونجو وخوسيه ماريا خيمينيز.

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