أتلتيكو مدريد يستضيف خيتافي بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يخوض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مواجهة سهلة عندما يستضيف نظيره خيتافي، في المواجهة المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق خيتافي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير من الترتيب برصيد 17 نقطة.



ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة انتصاراته في الليجا، بعدما تغلب على مضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "أل سادار".

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