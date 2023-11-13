أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه بانتصار شاق على فياريال

الوكيل الإخباري - استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الليجا بفوزه على ضيفه فياريال (3-1)، بعد أن كان متأخرا بهدف، وذلك على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، الأحد، في ختام الجولة الـ13 بالدوري الإسباني.



وجد صاحب الأرض نفسه متأخرا في النتيجة عند الدقيقة 20 بهدف سجله المهاجم جيرارد مورينو.



ولكن نجح الأتلتي في العودة في النتيجة مع آخر ومضات الشوط الأول، عن طريق البلجيكي الدولي أليكس فيتسل.



استمر الحال على ما هو عليه، حتى الدقائق العشر الأخيرة التي شهدت انتفاضة مدريدية أسفرت عن هدفي حسم المباراة، حيث تقدم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بالهدف الثاني في الدقيقة 80، ثم أنهى البرازيلي صامويل لينو الأمور تماما بالهدف الثالث بعدها بـ5 دقائق.



بهذا الفوز الثمين، يعود فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني لدرب الانتصارات، بعد الخسارة المفاجئة خارج قواعده في الجولة الماضية أمام لاس بالماس (2-1).



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، مع مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، ويبتعد بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، و4 عن جاره اللدود والوصيف، ريال مدريد.



فيما يحلق مفاجأة البطولة حتى الآن، جيرونا، في الصدارة بـ34 نقطة.



في المقابل، واصل فريق "الغواصات الصفراء" سلسلة نتائجه السلبية بخسارة ثانية على التوالي، الثالثة في آخر 5 مباريات، علما بأنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في هذه المباريات مقابل 3 هزائم وتعادل.



ويحتل فياريال المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف إشبيلية الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

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