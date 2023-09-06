أتلتيكو مدريد يستقر على بديل جريزمان

الوكيل الإخباري - استقر أتلتيكو مدريد على بديل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل.



فبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن جريزمان ينوي الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل، لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.



وأضافت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد يرغب في تعويض جريزمان بالإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس.



وعلى الرغم من امتداد عقد جريزمان مع أتلتيكو، حتى صيف 2026، لكنه وصل إلى 32 عاما ومع مرور الوقت لن يستطيع الركض والضغط كما هو مطلوب في خطة المدرب دييجو سيميوني.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا تلقى جريزمان عرضا جيدا، فإن أتلتيكو لن يقف أمام رحيله.



في ذات السياق، يدرك أتلتيكو مدريد الصعوبات المالية الكبرى التي يواجهها يوفنتوس، والتي يمكن أن تفتح الأبواب أمام رحيل كييزا في حالة وصول عرض مالي جيد.



ومن المتوقع أن يوافق يوفنتوس على رحيل كييزا، إذا تلقى عرضا قيمته 60 مليون يورو.

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