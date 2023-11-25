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السبت، 25-11-2023 01:56 م

أتلتيكو مدريد يطلق مشروع نحن نحب كرة القدم

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الوكيل الإخباري - قدّم نادي أتلتيكو مدريد، مشروع "نحن نحب كرة القدم"، من أجل المساعدة في توجيه جميع أعماله إلى بناء كرة قدم تتميز بالتنوع والشمول والاحترام، تُلهم عالم الرياضة وجميع فئات المجتمع.

قال النادي في بيان: "We Love Football موجه بشكل أساسي لنشر وعي شبابنا وتثقيفهم بالقيم، وأيضاً تعزيز ودعم الإجراءات بالتعاون مع المجتمع التعليمي والكيانات الرياضية وبقية الوكلاء الاجتماعيين".

وأضاف: "المبادرة تواجه هذا التحدي بالرغبة القوية في كسر حواجز عدم المساواة، وأي شكل من أشكال التمييز من خلال الأدوات، ومكبر الصوت الذي تقدمه الرياضة كعنصر أساسي للتماسك والاحترام والتحول في مجتمعنا للوصول إلى كرة القدم التي نريدها".

وأوضح: "ليس مشروعاً خاصا بأتلتيكو مدريد فقط، بل يهدف لأن يكون مشروع الجميع".

وتابع: "نشجع جميع القائمين على كرة القدم من منظمات وأندية ومدربين ولاعبين ومشجعين، على الانضمام والمساهمة في المبادرات التي يرونها مناسبة".

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