أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع راع جديد

الوكيل الإخباري - سيظهر شعار شركة "طيران الرياض" السعودية على واجهة قمصان أتلتيكو مدريد بدءا من هذا الموسم بموجب الاتفاق "متعدد السنوات" الذي أصبحت به الشركة هي الراعي الجديد للروخيبلانكوس.



وأعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستربط كيانين يتشاركان شغف التميز والابتكار، وأن هذا الاتفاق سيتيح للشركة والنادي الوصول لملايين المشجعين حول العالم.



وجاء خلال مقطع فيديو تقديم هذا الاتفاق الذي ظهرت خلاله طائرة تحلق فوق مدريد ثم اختلطت بصور لأهداف الأتلتي "في عالم متصل بالأحلام بدأنا الرحلة. نبحث عن آفاق جديدة مسترشدين بالشغف".



وأضاف "الشجاعة هي حليفنا وقت تحدينا لجميع العقبات. كن جريئا أولا دون خوف. هذا هو وعدنا: لن نستسلم مطلقا وسنحقق كل شيء. المستقبل يبدأ رحلته".



وأشار الأتلتي إلى أن هذه أول رعاية رياضية لهذه "الشركة الرقمية من الدرجة الأولى في السعودية"، والتي تأسست في 12 مارس/آذار 2023.



وأضاف النادي "من المتوقع أن تبدأ عملها في عام 2025 لربط عاصمة المملكة العربية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030".



وقال الرئيس التنفيذي للنادي، ميجيل أنخيل خيل مارين، في تصريحات ذكرها البيان "يسعدنا أن نرحب بطيران الرياض كراع جديد رئيسي للنادي. هذه الشراكة تمثل فرصة كبيرة لتقديم أفضل التجارب لمشجعينا في جميع أنحاء العالم وأثق في أن التحالف مع طيران الرياض سيأخذ نادينا إلى آفاق جديدة".

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