الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس: المفاوضات لن تكون "غطاء لاستمرار العدو في جرائمه"

صحفيون فلسطينيون ينددون بانتهاكات إسرائيل ضدهم

أزمة مرورية نتيجة تصادم 5 مركبات في عمان

الأردن يدين استهداف الاحتلال لغزيين كانوا ينتظرون المساعدات

الاحتلال يغلق مدخلين لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم

تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب بالأردن

ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد في غزة إلى 104

بمبادرة أردنية .. دول عربية وعالمية تنضم لعمليات الإنزال الجوي المباشر على غزة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

إعلام إسرائيلي: الصفقة المحتملة تشمل أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل

الخميس، 29-02-2024 02:44 م

أتلتيكو مدريد يواجه بيلباو في إياب نصف نهائي كأس الملك

220242910527843202979


الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على أتلتيك بيلباو الساعة 11:30 من مساء اليوم الخميس، على ملعب "سان ماميس"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024.

انتهت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو بخسارة الروخي بلانكوس 0-1 في معقله ووسط جماهيره بملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو".

يلعب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم أمام الفريق الباسكي تحت ضغط كبير من أجل تعويض الخسارة بهدف في الإياب وهو ما سيصعب مهمة كوماندوز مدريد في هذه المباراة.

فيما سيدخل بيلباو اللقاء بثقة كبيرة بعد وضع قدمًا في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

خاض الروخي بلانكوس مشوارًا مميزًا في بطولة كأس الملك الموسم الجاري، ونجح في الإطاحة بجاره ريال مدريد من دور الـ 16 ثم إشبيلية بدور الـ 8.

ونفس الأمر بالنسبة لأتلتيك بيلباو صاحب الأرض في مباراة اليوم، والذي أقصي برشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة.

يتمسك الأتليتي بفرصة الوصول إلي اللقب الحادي عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد التتويج بها أخر مرة في موسم 2012-2013.

كما يحلم أتلتيك بيلباو في التأهل إلي المباراة النهائية بكأس الملك، وإنتزاع اللقب الـ 14 في تاريخ الباسكي من بطولة كأس الملك.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202429113413370942027

تشافي يحسم موقفه من عرض برشلونة الجديد

2202429112755178554290

صفقة مفاجئة تطرق أبواب برشلونة

2202429111937907345634

ليفربول يقدم عرضاً رسمياً لخليفة كلوب

2202429111126719334253 (1)

أهلي جدة في ورطة بسبب موسيماني

220242911117364011891

ليفربول يعلن تأجيل مباراة إيفرتون في الدوري

2202429104019677584673

النصر يستضيف الحزم بالدوري السعودي

أخبار متعلقة
2202429103351954422245 (1)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2202420113935888404180

سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

2202412105658968853405 (1)

غادر منهارا.. موراتا يرعب إسبانيا

220241123654438094177

مدرب طاجيكستان: منتخب الأردن قوي جداً

220241121254610952312 (1)

فينيسيوس يقود تشكيل الريال المتوقع ضد خيتافي

220241115540879369702

منتخب المغرب: الحكم السوداني ( فاشل ) ويظننا أغبياء