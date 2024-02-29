أتلتيكو مدريد يواجه بيلباو في إياب نصف نهائي كأس الملك

الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على أتلتيك بيلباو الساعة 11:30 من مساء اليوم الخميس، على ملعب "سان ماميس"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024.



انتهت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو بخسارة الروخي بلانكوس 0-1 في معقله ووسط جماهيره بملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو".



يلعب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم أمام الفريق الباسكي تحت ضغط كبير من أجل تعويض الخسارة بهدف في الإياب وهو ما سيصعب مهمة كوماندوز مدريد في هذه المباراة.



فيما سيدخل بيلباو اللقاء بثقة كبيرة بعد وضع قدمًا في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.



خاض الروخي بلانكوس مشوارًا مميزًا في بطولة كأس الملك الموسم الجاري، ونجح في الإطاحة بجاره ريال مدريد من دور الـ 16 ثم إشبيلية بدور الـ 8.



ونفس الأمر بالنسبة لأتلتيك بيلباو صاحب الأرض في مباراة اليوم، والذي أقصي برشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة.



يتمسك الأتليتي بفرصة الوصول إلي اللقب الحادي عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد التتويج بها أخر مرة في موسم 2012-2013.



كما يحلم أتلتيك بيلباو في التأهل إلي المباراة النهائية بكأس الملك، وإنتزاع اللقب الـ 14 في تاريخ الباسكي من بطولة كأس الملك.

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