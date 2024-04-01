الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بمحيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات الاحتلال

مرصد أكيد: 58 إشاعة في آذار 12 منها خارجية المصدر

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الصفدي يتوقع أن تكون جلسة النواب اليوم الأخيرة بالدورة الحالية

جمعية الفنادق تدعو لمخاطبة الدول لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 32845

السير: تدهور مركبة يسبب ازدحام على طريق المطار

لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

الإثنين، 01-04-2024 03:10 م

أتلتيكو مدريد يواجه فياريال بالدوري الإسباني

420241131934226071047


الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على فياريال في العاشرة مساء اليوم، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري، برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق فياريال في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ويبحث الأتليتي عن العودة للانتصارات أمام فياريال مساء اليوم، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في آخر جولتين ببطولة الدوري الإسباني.

وخسر أتلتيكو مدريد أمام قادش 0-2 في الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني، ثم تلقى هزيمة ساحقة بثلاثية على ملعبه ووسط جماهيره أمام برشلونة.

ويتطلع الروخي بلانكوس لمصالحة جماهيره والخروج بالثلاث نقاط الليلة، لمواصلة ملاحقة أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة وعدم الإبتعاد عن المربع الذهبي لليغا خاصة مع تبقي 9 جولات على نهاية المسابقة.

في المقابل، يبحث فياريال عن إنتصاره الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعد تحقيق الفوز على ريال سوسيداد وغرناطة وريال بيتيس وفالنسيا.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241125211618209768

رودريجو يقود الريال لإسقاط بيلباو

42024112458811141193 (1)

محمد صلاح يزيد حسرة جمهور ليفربول

420241124224634620412

ميدالية ذهبية جديدة للأردني أبو السعود

42024104033258498734

الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن بفوزه على الوحدات

4202410241603196948

برسالة مشفرة.. كانسيلو يرد على اهتمام الأندية السعودية

3202431235936904109577

بعشرة لاعبين.. باريس يقهر مارسيليا بشفرة برتغالية

أخبار متعلقة
320242105724365839427

برشلونة يكشف نتيجة الفحص الطبي لنجمه كانسيلو

3202413122644257719147

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

32024111085627978159

صفقة مدريدية مجانية خارج أجندة برشلونة

320241075855703163183

قادش يسقط أتلتيكو مدريد

32024713643568321471

برشلونة يستهدف الوصافة.. واختبار قوي لريال مدريد

320242124819814654072

ريال مدريد في مواجهة قوية أمام فالنسيا الليلة