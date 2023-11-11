أتلتيكو يجدد عقد دييغو سيميوني

الوكيل الإخباري - جدد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقده مع الفريق ليمتد حتى عام 2027، ليقترب من 16 عاماً في قيادة الفريق.



وكان سيميوني (53 عاماً) قد تولى تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق للتتويج بثماني ألقاب، منها لقب الدوري الإسباني مرتين والدوري الأوروبي مرتين كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.



وقاد المدرب الأرجنتيني أتلتيكو في 642 مباراة كما أنه تجاوز الرقم المسجل باسم المدرب الأسطوري لويس أراغونيس، 642 مباراة، في الموسم الماضي.



وكان أتلتيكو مدريد قد اكتسح سيلتك الإسكتلندي 6-0، أول أمس الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإسباني.

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