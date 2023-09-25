الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك في الجندويل ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر

الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا

شرط لترخيص وتخليص السيارات بالاردن اعتباراً من الشهر القادم

الجمارك: ضبط دخان مُهرب وأدوية مُنتهية الصلاحية وبضائع مقلّدة

تأجيل أقساط قروض هذه الفئة حتى نهاية العام الحالي

هيئة الأسرى: 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قرار حكومي حول الوظائف والرواتب والعلاوات

ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس مفوضين وتعيين مستشار بالرئاسة - اسماء

إعلان نتائج استطلاع الرأي حول مناهج اللغة العربية المطورة

الإثنين، 25-09-2023 01:58 م

أتلتيكو يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد ويسقطه بثلاثية

920232593440369333718


الوكيل الإخباري -  ألحق نادي أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى بجاره وغريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز عليه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وأحرز ثلاثية الأتلتيكو، الدولي الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 4 و46، والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لاعب الوسط الألماني توني كروس، هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة قوية في الدقيقة 35.
 
وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الانتصار في أول خمس جولات.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة ليتراجع للمركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232594348848454351

مدرب سان جرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي

92023259271893404145 (1)

حسونة الشيخ ينضم للجهاز الفني لمنتخب السيدات

920232592018964736740

ليفربول يهزم وستهام بثلاثية ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي

920232591524217993681 (1)

نيوكاسل يحقق فوزا تاريخيا على شيفيلد

9202324165417874783091 (1)

صلاح يواصل كتابة التاريخ برقم قياسي جديد

920232412348231276077 (1)

أحمد حمدي ينهي صياما طويلا مع مونتريال

أخبار متعلقة
9202317163245959105816

أزمة رودريجو تخيف ريال مدريد أمام سوسيداد

9202314122636824775214

سوسييداد يهدد سلسلة الريال.. وبرشلونة يطمح لمواصلة الصحوة

9202312103616803617823

شروط سرية تجدد أحلام برشلونة في 2024

92023394020877473868

بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي

82023299141552430552

أتلتيكو مدريد يمزق شباك رايو فاليكانو

8202326113531301282531 (1)

بيلينغهام يسجل مجددا ويمنح ريال مدريد فوزا جديدا في الدوري الإسباني