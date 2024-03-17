أتلتيك بيلباو يقتحم المربع الذهبي لليجا.. وينتظر هدية برشلونة

الوكيل الإخباري - اقتحم أتلتيك بيلباو المربع الذهبي في الليجا بفوزه المستحق على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) في اللقاء الباسكي الذي احضتنه ملعب سان ماميس، يوم السبت، ضمن الجولة الـ29 بالدوري الإسباني.



كاد ديبورتيفو ألافيس أن يتقدم أولا في النتيجة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ولكن أهدرها لويس ريوخا.



وجاء العقاب الفوري من أصحاب الملعب بهدفين متتاليين في غضون 5 دقائق (32 و37) تكفل بهما المهاجم الشاب جوركا جوروزيتا.



وبانتصار الثاني على التوالي، الـ16 هذا الموسم، يقتنص "أسود الباسك" 3 نقاط جديدة (56 نقطة)، ليزيحوا أتلتيكو مدريد (55 نقطة) من المركز الرابع، ولو بشكل مؤقت، في انتظار هدية من برشلونة الذي سيحل ضيفا الأحد على الفريق المدريدي.



في المقابل، ذاق ألافيس مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، الـ13 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 32 نقطة في المركز الـ13.

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