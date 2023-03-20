أحداث مؤسفة بعد موقعة إنتر ويوفنتوس

الوكيل الإخباري - شهد ديربي إيطاليا بين إنتر وغريمه يوفنتوس، أحداثا مؤسفة عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز السيدة العجوز.



وتغلب يوفنتوس على إنتر (1-0)، مساء الأحد على ملعب جيوزيبي مياتزا "معقل النيراتزوري"، بالجولة 27 من الدوري الإيطالي.



وعقب نهاية المباراة، اشتبك دانيلو دي أمبروزيو (مدافع إنتر) مع ليونادرو باريديس (نجم يوفنتوس)، ثم تدخل جميع اللاعبين في الاشتباكات.



وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الثنائي دانيلو دي أمبروزيو وباريديس، لينهي الصراع بين اللاعبين.



وكان باريديس قد حاول استفزاز لاعبي إنتر، بعدما شارك في الدقيقة 83 وحصل على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت.



كما دخل ليونادرو باريديس في مشادة كلامية مع دانيلو دي أمبروزيو قبل نهاية اللقاء.



ورفع اليوفي رصيده إلى 41 نقطة وقفز للمركز السابع، وتجمد رصيد إنتر عند 50 نقطة وتراجع للمركز الثالث.

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