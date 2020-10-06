أحمد الطيب يطالب بسحب لقب الدوري من الأهلي

الوكيل الإخباري-

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طالب المعلق الكروي أحمد الطيب، بسحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي والذي توج به الفريق الأحمر في الموسم الجاري 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه بالمسابقة.وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز والقسم الثاني يعني أن هناك ظروفا قهرية ظلمت فرق قاع الجدول في المسابقتين، وبالتالي فمن الطبيعي إلغاء الهبوط”.وأوضح:” وبالتالي من الطبيعي أيضا إلغاء بطل الدوري في الدرجتين، لأن هناك نفس الظروف التي ظلمت بعض فرق المقدمة”.وواصل تغريداته عبر تويتر: “إذا تم تطبيق ذلك فلابد من تطبيق ذاك، فإذا تم إلغاء الهبوط يتم إلغاء الصاعدين وسحب لقب الدوري الممتاز من الأهلي”.وكان الطيب قد دخل في مناوشات عديدة مع جماهير الأهلي على مدار السنوات الأربعة الماضية.وكان الأهلي قد تعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذي فسخ تعاقده مع النادي.ويلعب الأهلي في أكتوبر الجاري أمام الوداد البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالدار البيضاء.