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الأربعاء، 26-05-2021 06:17 م

أحمد العرسان: الفيصلي يسعى لتحقيق الثلاثية

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أكد نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الفيصلي أحمد العرسان، أن مباراة فريقه مع الكويت الكويتي مهمة للغاية بالنسبة للطرفين الطامحين للتأهل للدور القادم، مؤكدا أن الفريق الضيف كبير ومعروف اسيويا وعربيا حاله حال الفيصلي .


وفي رده على استفسار موقع ملاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قال : " منذ بداية الموسم تحضرنا لتحقيق الثلاثية (الدوري، الكأس وكأس الاتحاد الآسيوي) ولذلك يعمل الجهاز الفني على مبدأ المداورة بين اللاعبين وتجهيز "23" لاعب ".

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ويتصدر الفيصلي المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي بـ "6" نقاط، بينما يحل الكويت وصيفا بـ "4" نقاط، حيث يحتاج الزعيم للتعادل فقط لضمان التأهل.



 




 

 


 

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