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الأحد، 24-09-2023 04:56 م

أحمد حمدي ينهي صياما طويلا مع مونتريال

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الوكيل الإخباري -  أنهى الدولي المصري أحمد حمدي صياما طويلا مع فريقه مونتريال الكندي بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في لقاء أتلانتا يونايتد الأمريكي في دوري MLS للمحترفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل أحمد حمدي هدف فريقه في الدقيقة 40 بعدما تقدم أتلانتا في الدقيقتين 30 و33 عن طريق أكساندا سيلفا وتياجو ألمادا.

كما أحرز أتلانتا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 46 و89 عن طريق جيورجوس جياكوماكيس وإدوين موسكويرا.

وأحرز أحمد حمدي ثالث أهدافه بقميص مونتريال بعدما سجل ثنائية لفريقه في مرمى سينيناتي يوم 18 يوليو/تموز 2021 بالدوري الأمريكي.

وخاض اللاعب المصري 52 مباراة بقميص مونتريال منذ انضمامه في فبراير/شباط 2021.

وانضم أحمد حمدي لمعسكرات منتخب مصر الأخيرة لكنه خاض مباراة وحيدة فقط أمام كوريا الجنوبية في شهر يونيو/حزيران 2022.

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