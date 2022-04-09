السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

البدء بإزالة العوائق الحاجبة للرؤية على مثلث برقش جديتا

18 فعالية ثقافية وفنية واجتماعية بالعقبة في الأسبوع الرمضاني الاول

افتتاح معسكر الصحة والتغذية السليمة بالكورة

حوارية في الطيبة حول فضائل رمضان

عبيدات يفتتح مركز حرثا القرآني

الأمم المتحدة تدعو العراق لاستقبال النازحين من مخيم الهول بسوريا

انطلاق دورة تلاوة ومسابقة لحفظ القرآن الكريم بإربد

الزراعة تكشف حقيقة فيديوهات إتلاف الخضار

نتائج الوساطة العربية في أزمة أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

السبت، 09-04-2022 05:36 م

أحمد سمير ،، بطل افتتاحيات الوحدات

277673476_392095322919889_7936824522441480435_n


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
عاد لاعب الوحدات أحمد سمير لتكرار انجازه بافتتاح سجل الوحدات ببطولة دوري أبطال اسيا، عندما سجل أول أهدافه بالمشاركة الثانية بتاريخ الوحدات والأندية الأردنية بالبطولة، وجاء بمرمى الفيصلي السعودي .اضافة اعلان



 

وكان أحمد سمير صاحب أول هدف لفريق أردني بدوري أبطال اسيا، عندما سجل للوحدات بمرمى السد القطري بمشاركته الأولى بالموسم الماضي، ليعود ويكرر التسجيل بافتتاح مشاركة الوحدات الثانية .

وتعادل الوحدات مع الفيصلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية لحساب المجموعة الخامسة من دوري الأبطال .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
277766920_5153874191359949_8331284128917301881_n

نادي الجزيرة يقيم حفل إفطار للاعبي فريق كرة القدم (صور)

277792562_392095389586549_3797781552823723239_n

جماهير الوحدات تخطف الأنظار في السعودية

277793470_392067772922644_3243543205545524130_n

الوحدات يتعادل مع الفيصلي بافتتاح مشواره بدوري الأبطال

42022914619714553554

شباب العقبة يحقق الفوز الأول بدوري المحترفين

c2c880ee-3a4c-4ae6-b5ec-d808791cbef1

المدرب السابق للوحدات ينفي شائعات وفاته

FM223p7X0AIASsC

شلبية : أبارك للرمثا واتمنى التوفيق للوحدات ،، ومسيرتي شهدت 18 لقبا (فيديو)

أخبار متعلقة
0L5A1871

الاتحاد الآسيوي : مواجهات الوحدات الأقوى بالمجموعة وراقبوا نجومه

420222183941364720993

ياسر القحطاني : اتمنى أوشوا يجيب العيد ،، وتراجع حارس اليوفي يسعدني

83dc29be-b60b-4100-8fa2-4d700b712d62

صور وفيديو : الوحدات في فلسطين ،، استقبال رائع وتحضيرات جيدة

012ef3fd-7db1-48f1-9b20-447068422975

براء مرعي يكشف حقيقة إصابته (فيديو)

7df99122-bf7f-48b2-9e1f-b70d51c8fcfb

أمين الشناينة يتحدث لموقع ملاعب بعد الوصول لنهائي درع الاتحاد (فيديو)

2eee528b-c731-4355-97b0-911be096d494

جماهير الرمثا سعيدة بالوصول لنهائي الدرع وتشيد بحمزة الدردور (فيديو)