أحمد سمير ،، بطل افتتاحيات الوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاعاد لاعب الوحدات أحمد سمير لتكرار انجازه بافتتاح سجل الوحدات ببطولة دوري أبطال اسيا، عندما سجل أول أهدافه بالمشاركة الثانية بتاريخ الوحدات والأندية الأردنية بالبطولة، وجاء بمرمى الفيصلي السعودي .وكان أحمد سمير صاحب أول هدف لفريق أردني بدوري أبطال اسيا، عندما سجل للوحدات بمرمى السد القطري بمشاركته الأولى بالموسم الماضي، ليعود ويكرر التسجيل بافتتاح مشاركة الوحدات الثانية .وتعادل الوحدات مع الفيصلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية لحساب المجموعة الخامسة من دوري الأبطال .