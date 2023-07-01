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السبت، 01-07-2023 11:05 ص

أحمد سمير يطرق أبواب الحسين اربد

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الوكيل الإخباري - أصبح النجم الدولي أحمد سمير، قريبا من الانضمام إلى الحسين اربد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و ان عقد سمير سيمتد مع نادي الحسين اربد لمدة موسم واحد.

وكان سمير قد صرح قبل أسبوعين أنه تلقى عدة عروض محلية، مشيرا إلى صعوبة عودته لنادي الوحدات.

ويعتبر سمير من اللاعبين المميزين في خط الوسط، حيث يمتلك الخبرة والرؤية.

وبدأ سمير مسيرته الكروية مع الجزيرة وخاض عدة تجارب احترافية كان آخرها مع النصر الكويتي.

ولعب سمير لمدة موسمين بصفوف الوحدات وشارك في إحراز العديد من الألقاب المحلية وهو هداف الفريق في دوري أبطال آسيا.  

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