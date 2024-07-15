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الإثنين، 15-07-2024 11:53 ص

منتخب الأرجنتين بطلا لـ كوبا أمريكا بطعنة لاوتارو

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الوكيل الاخباري- توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024" للمرة الثانية على التوالي، والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1- 0 على كولومبيا، في لقاء نهائي المسابقة.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من زمن المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين لينتهي اللقاء بتلك النتيجة والتي أعلنت تتويج الارجنتين باللقب القاري على ملعب "هارد رودك" في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الاثنين.

وشهدت المباراة أيضا إصابة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة 64، ليغادر الملعب باكيا.

ونقلت قناة فوكس الأمريكية اللقطات الأولى لقدم ميسى المصابة أثناء تواجده على مقاعد بدلاء منتخب "التانغو" عقب استبداله والتي أظهرت تورم مفصل الكاحل نتيجة الكدمة القوية التي تلقاها خلال المباراة.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل بدء اللقاء لمدة ساعة لتنطلق المواجهة في تمام الرابعة صباحا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة بعد أن كان مقررا لها الثالثة وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها محيط الاستاد المتواجد بولاية ميامي الأمريكية المحتضنة للنهائي.

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ونجح منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالى والـ16 في تاريخه، بعد الفوز بنسخة 2021 الأخيرة، بينما تجمد رصيد منتخب كولومبيا التتويج عند لقب وحيد والذي توج به في نسخة 2001.

 




 

 


 

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