الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 02:05 م

أخر أخبار ميركاتو الكرة الأردنية

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الوكيل الإخباري- انطلقت يوم الأحد فترة التنقلات وقيد اللاعبين للأندية الأردنية، والتي ستستمر لمدة "10" أيام، لتنتهي قبل الموعد المقرر لإنطلاق مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

 وشهدت فترة التنقلات نشاطاً محكوماً بالظروف المالية الصعبة للأندية والتي تفاقمت تعقيداً بفعل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما صاحبها من توقفات.

 في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الصفقات التي تمت أو القريبة من الانجاز :

 
معان يعيد سعيد مرجان

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سيعود نجم المنتخب الوطني سعيد مرجان للمشاركة بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم، من بوابة نادي معان، بعد احتجابه عن مرحلة الذهاب.


ويعد مرجان من أهم لاعبي الوسط في الأردن وخاض تجارب ناجحة جداً مع أندية الوحدات، الرمثا، العربي بالإضافة لتجربة قصيرة مع الفيصلي، ولفترة احترافية بالكويت.


كما فسخ معان عقود لاعبي عبدالله أبو زيتون وعصام مبيضين بالتراضي، وتعاقد مع لاعبين من البرازيل، ويسعى للفوز بخدمات لاعب الوحدات فادي عوض.



نهاية مسيرة الدردور وسحاب

أعلن لاعب نادي سحاب خالد الدردور عن نهاية مسيرته مع الفريق، بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي.

 

والدردور صاحب الـ "24" عام من أبناء نادي الرمثا، وانتقل في بداية الموسم الحالي لسحاب، إلا أنه مر بخلافات مع الجهاز الفني ولم يظهر بالصورة المعتادة منه، ليرحل سريعاً عن الفريق.


 




 

 


 

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