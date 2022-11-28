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الإثنين، 28-11-2022 01:10 م

أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!

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الوكيل الإخباري - لم تكد صافرة حكم مباراة المنتخب الأخضر السعودي ونظيره البولندي تعلن انتهاء المباراة، حتى انهال سيل من الانتقادات على الأخطاء التحكيمية للحكم ويلتون بيريرا سامبايو، والتي وصفها البعض بالقاتلة تحكيمياً

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وشهدت المباراة التي انتهت بخسارة “الأخضر” 0-2، في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام بولندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، تتعلق بركلة الجزاء التي تصدى لها حارس المنتخب البولندي، وحالتي تدخل عنيف بحق لاعبين من المنتخب السعودي.

 

بحسب موقع سعودي الرياضي، تقدّم نادي ساو باولو بطلب إلى السلطات القطرية لاعتقال حكم مباراة السعودية وبولندا، خلال منافسات كأس العالم 2022.

 

وأضافت: “قام سامبايو بمذبحة تحكيمية ضد المنتخب السعودي، عندما رفض طرد ماتي كاش مرتين، إحداها في الشوط الأول، والثانية في الدقيقة 45”.


وتابعت: “كما رفض إعادة ركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب السعودية، على الرغم من تقدم حارس بولندا تشيزني عن خط المرمى، وتصديه للكرة من سالم الدوسري”.


واختتمت: “كما لم يطرد في أول مباراة له بالمونديال لاعب منتخب هولندا فرينكي دي يونغ، عقب تدخله العنيف على لاعب السنغال”.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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