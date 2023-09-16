أرتيتا: جيسوس غيّر عالم آرسنال

الوكيل الإخباري - أثنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على لاعبه البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي قد يدفع به أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم، أمام إيفرتون غدا الأحد في البريميرليج، بعد تعافيه من الإصابة.



وأكد أرتيتا أن أهمية جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي السابق، لا تقتصر على تسجيل الأهداف.



وقال المدرب الإسباني: "إنه لاعب رائع.. هو لاعب مهم حقا بالنسبة لنا، لقد غير عالمنا في الموسم الماضي.. يمكنكم جميعا أن تروا ذلك، سيكون لاعبا مهما حقا بالنسبة لنا".



وواصل: "أعتقد أنه أضاف للفريق طاقة مختلفة، وإصرارا مختلفا، وتهديدا مختلفا، وشكل خوفا مختلفا لدى المنافسين".



وتابع: "لقد فعل هذا بطريقة طبيعية حقا، وأعتقد أنه ساهم بشكل هائل في الخطوة التي تقدمناها، في الموسم الماضي... إنه يخلق المساحات لزملائه، وهذا من إمكانياته الهائلة".



وحقق آرسنال آخر فوز على إيفرتون، في عقر داره، في عام 2017.



ويتطلع عبر مباراة الغد إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما سجل مرتين فقط، في آخر 5 مباريات خاضها على ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز.

اضافة اعلان

ملاعب