أرتيتا يعلق على خماسية آرسنال أمام بيرنلي

الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، سعادته بوجود دوافع لدى لاعبيه من أجل المنافسة، وتسجيل الأهداف، وتحقيق الانتصارات، وذلك بعد الفوز الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي على حساب المهدد بالهبوط بيرنلي 0-5.



قال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد حقاً بالأداء والنتيجة على المستويين الفردي والجماعي، والمساهمات من جانب كل لاعب أيضاً، كان هذا رائعاً جداً".



وأضاف: "بدا الفريق وكأنه يرغب في المزيد، ولم يكن راضياً".



وتابع: "أرادو تسجيل المزيد، لم يرغبوا في استقبال هدف في شباكهم، أنا مسرور للغاية لأننا لدينا ذلك الاتساق".



وبسؤاله حول سعادته بالسيطرة أكثر من تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة قال مدرب آرسنال: "نعم، أردنا السيطرة على المباريات، واللعب في نصف ملعب المنافس بأكبر قدر ممكن".



وأوضح: "الآن سنترك الدوري الإنجليزي ونذهب إلى بورتو في مباراة ستكون صعبة حقاً، لذلك نستعد للعب بشكل جيد وأن نظهر بشخصيتنا الحقيقية".

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