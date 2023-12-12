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الثلاثاء، 12-12-2023 04:06 م

أردوغان .. لن نسمح بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية

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الوكيل الإخباري -  دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض حكم في مباراة ببطولة الدوري التركي للكمة من رئيس ناد، بواقعة أثارت ضجة في البلاد ودفعت اتحاد الكرة التركي إلى تأجيل "جميع الدوريات".

وكتب أردوغان على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وعلقت مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، بعدما تعرض أحد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، حسبما أعلن اتحاد اللعبة، الإثنين.

ووجه فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب، بعد المباراة التي أقيمت الإثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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