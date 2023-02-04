أرسنال ضيفاً على إيفرتون من أجل تعزيز صدارة الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على مضفه إيفرتون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في مواجهة صعبة بالجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.



ويعتلي أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويبحث عن تعزيز الصدارة من خلال مباراة اليوم.



أما إيفرتون الذي يدخل المباراة في مراكز الهبوط بعد موسم سيئ للغاية، فيقوده اليوم مدرب جديد هو شون دايش، حيث يأمل الأخير في إنقاذ التوفيز من دوامة الهبوط.



ويدخل أرسنال المباراة بدون لاعبنا الدولي المصري محمد النني الذي خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى ستبعده لنهاية الموسم الحالي عن صفوف الجانرز ما يعني انتهاء عقده نهائياً بعد مسيرة طويلة امتدت منذ انضمامه الى البريميرليج في موسم 2015-2016.



ويحظى محمد النني بمسيرة احترافية مشرفة بين اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى حيث استطاع اللاعب ان يكون أحد قادة أرسنال وشارك خلال الموسم الحالي في 5 مباريات.



ويتصدر الجانرز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 50 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي برصيد 45 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

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