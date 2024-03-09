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السبت، 09-03-2024 09:07 م

أرسنال في مهمة سهلة أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يلتقي فريق آرسنال مع نظيره برينتفورد في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد "الإمارات" ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

يدخل آرسنال مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق النقاط الثلاث على أمل التقدم مجددًا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اقترب من الصدارة بقوة خلف ليفربول والسيتي.

واطمأن الجهاز الفني لفريق أرسنال على الثنائي جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا بعد تعرضهما لبعض الإنزعاجات العضلية التي تسببت في مخاوف عقب الجولة الماضية الا أنهما باتا جاهزين للمشاركة في اللقاء.

ويحاول ميكيل أرتيتا التغلب على المخاوف التي تطارد لاعبيه من مباراة اليوم خاصة وأن آخر لقاء جمعهما على ملعب الإمارات تعادل فيه أرسنال وخسر نقطتين هامتين في صراع الدوري الإنجليزي الذي انتهى لصالح مانشستر سيتي.

وحل أرسنال ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 68 هدفًا وتلقي 23.

فيما جاء برينتفورد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 15 مواجهة وتسجيل 39 هدفًا وتلقي 50.

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