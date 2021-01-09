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السبت، 09-01-2021 02:25 م

أرسنال يبحث خطف نجم سان جيرمان

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الوكيل الإخباري _ "عاشق الصفقات المجانية".. لقب بات يناسب اسم نادي أرسنال، السنوات الماضية، بعدما سعى مسؤوليه إلى الحصول على خدمات عدد كبير من اللاعبين، في صفقات انتقال حر، في ظل أزماته المالية الحادة الذي بدأت مع الحاجة إلى توفير أموال تشييد ملعب الإمارات، ثم غدت فيما يبدو، سياسة اقتصادية معتمدة في نادي العاصمة البريطانية لندن.

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نادي العاصمة البريطانية لندن، استفاق محليًا، حيث استعاد المدير الفني مايكل أرتيتا توازنه في الدوري الإنجليزي، بتحقيقه 3 انتصارات متتالية في آخر 3 جولات، ضد كل من تشيلسي، برايتون هوف أند ألبيون، ووست بروميتش ألبيون، لكنه يأمل تدعيم صفوف فريقه، أملًا في المنافسة على أي لقب محلي أو قاري.



وفق صحيفة ميرور البريطانية، يركز أرسنال على التعاقد مع جوليان دراكسيلر من صفوف باريس سان جيرمان، مجانًا، الصيف القادم، حيث يتسنى له حاليًا، إثر دخوله الفترة الحرة، التوقيع على عقود انضمامه إلى النادي اللندني.

من جانبها، أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن أرسنال كان في نيته الحصول على خدمات جوليان براندت من بوروسيا دورتموند، لكن قيمة الصفقة الضخمة، دفعته إلى تحويل دفته نحو العاصمة الفرنسية باريس، من أجل دراكسيلر الذي لن يحصل بحسب التقارير الصحفية على أي فرص للمشاركة تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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