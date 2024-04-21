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الأحد، 21-04-2024 03:03 م

أرسنال يتخطى عقبة وولفرهامبتون ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - حقق أرسنال فوزا ثمينا ومستحقا على حساب مضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي أرسنال كل من البلجيكي لياندرو تروسارد والنرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقتين 45 و"90+5".

وجاء هدف تروسارد بعد أن سدد الكرة بمهارة وقوة من داخل منطقة الجزاء، في حين أحرز أوديغارد هدفه من تسديدة خادعة من زاوية صعبة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة ليصعد مؤقتا إلى صدارة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن ليفربول الثالث.

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