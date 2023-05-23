أرسنال يربط نجمه بعقد طويل الأمد

الوكيل الإخباري - وقع نادي آرسنال، اليوم الثلاثاء، عقدا طويل الأمد مع أحد لاعبيه البارزين خلال الموسم الحالي.





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وقال آرسنال، في بيان على موقعه الرسمي، وقع بوكايو ساكا، لاعب الفريق ومنتخب إنجلترا الدولي، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي.



ولم يكشف الجانرز عن مدة العقد، لكن قالت تقارير إنه يمتد حتى صيف 2027.



وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال: "إنه لأمر رائع للنادي أن بوكايو مدد عقده. يعد الاحتفاظ بأفضل المواهب الشابة أمرًا أساسيًا لتقدمنا المستمر ويمثل بوكايو جزءًا مهمًا من فريقنا الآن وفي المستقبل".



وأضاف: "بالإضافة إلى كونه موهبة رائعة، فإنه شخص مميز ومحبوب من قبل الجميع، والفضل في ذلك يعود له ولأسرته، بالإضافة إلى عمله الجاد والالتزام للوصول إلى هذا المستوى".

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