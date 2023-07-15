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السبت، 15-07-2023 10:13 ص

أرسنال يضم الهولندي تيمبر من أياكس

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الوكيل الإخباري - تعاقد نادي أرسنال الجمعة، مع المدافع الهولندي يوريان تيمبر من أياكس، بهدف تدعيم خياراته الدفاعية من أجل مسيرة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أياكس، إن تيمبر انتقل إلى أرسنال مقابل رسوم قدرها 40 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 45 مليون يورو مع الإضافات.

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ويتميز تيمبر بالقدرة على اللعب في مركزي قلب الدفاع أو على اليمين.

 

 


وقد يضم أرسنال أيضا لاعب خط وسط منتخب إنجلترا، ديكلان رايس قريبا من وست هام.

وجلب النادي اللندني بالفعل المهاجم الألماني كاي هافرتز من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

وكان أرسنال، انهار في وقت متأخر من السباق على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد تعرضه لبعض الإصابات في خط الدفاع.

 

ملاعب 

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