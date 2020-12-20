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الأحد، 20-12-2020 01:05 م

أرسنال يطرد أرتيتا قريبا.. وبديله مفاجأة!

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الوكيل الإخباري _ أشارت تقارير صحفية، مساء أمس السبت، إلى أن مستقبل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بات مهددًا مع الفريق، بعد النتائج السلبية التي يقدمها مع النادي اللندني.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية "إكسبريس"، أن الإطاحة بأرتيتا قد تكون قريبة، خاصًة بعد الخسارة أمس أمام إيفرتون، بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم أمس على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج.



وأوضحت الصحيفة، أن الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، يعد أبرز المرشحين على قائمة تدريب الجانرز، حيث عبر أليجري في وقت سابق عن رغبته في قيادة أحد الفرق في الدوري الإنجليزي.

وتولى مساعد جوارديولا السابق، تدريب الجانرز، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، ليحصد مع النادي بطولتي كأس الإتحاد والدرع الخيرية.

ويقبع أرسنال بعد الهزيمة أمس في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة فقط، من الفوز بأربع مباريات وتعادلين و 8 هزائم، بينما تأمل الجماهير في استفاقة أمام تشيلسي، السبت المقبل.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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