الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الضرائب الإسرائيلية : خسائرنا بحرب غزة أكبر بـ6 مرات من حرب 2006 مع لبنان

حماس: اتهامات براميلا باتن للمقاومة الفلسطينية كاذبة وبلا دليل

مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

الثلاثاء، 05-03-2024 02:17 م

أرسنال يكتسح شيفيلد بسداسية ويشعل صراع الصدارة

32024575732960340869


الوكيل الإخباري - واصل أرسنال تسجيل الانتصارات الكبيرة وضم مضيفه شيفيلد يونايتد إلى قائمة ضحاياه بعدما سحقه 6-0 الاثنين في ختام المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة الخامسة، جايدن بوغل بالخطأ في مرمى فريقه (13)، البرازيلي غابريال مارتينيلي (15)، الألماني كاي هافيرتس (25)، ديكلان رايس (39) وبن وايت (58) أهداف أرسنال الستة.

وهذا الفوز هو الخامس بأربعة أهداف أو أكثر لأرسنال في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، بعدما فاز على كل من نيوكاسل يونايتد (4-1)، بيرنلي (5-0)، وست هام (6-0) وكريستال بالاس (5-0).

وبات "الغانرز" أول فريق في الدوري الممتاز يفوز بخمسة أهداف أو أكثر خارج الديار في ثلاث مباريات متتالية، فيما بات شيفيلد أول فريق بدوره يخسر بخمسة أهداف أو أكثر خلال ثلاث مباريات متتالية على أرضه.

وبات أرسنال يمتلك أفضل خط هجوم في الدوري بـ68 هدفا متفوقا على ليفربول (64) ومانشستر سيتي (62).

وعزز أرسنال موقعه في المركز الثالث في الدوري بـ61 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف واثنتين عن ليفربول المتصدر، قبل موقعة الأخيرين في قمة المرحلة المقبلة، في حين يلعب أرسنال مع برنتفورد الـ15.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320245142044720450546

برشلونة على أعتاب استعادة درعه الغائب

32024514422733083650

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

32024591324356095354

5 أسماء دمرت موسم برشلونة

32024585927941046398

قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى الذين يتعمدون إضاعة الوقت

32024584537483534674

إنتر يقبل هدية يوفنتوس ويهرب بصدارة الكالتشيو

3202458377725672010

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

أخبار متعلقة
2202412123946809013173

ضربة موجعة للفيحاء قبل مواجهة النصر

22024111269298635000

مـواعيد مـباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2202411115445519506652 (1)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1

عموتة : هذا سبب خسارة النشامى !

220241010500384296778

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

2202410102726593607481

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والاعلام ترتفع