أرسنال يهدر أولى نقاطه في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - سقط أرسنال في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه فولهام الذي خاض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت .



وأهدر أرسنال وصيف الموسم الماضي أولى نقاطه هذا الموسم بعد فوزين في المرحلتين الأولين على نوتنغهام فوريست 2-1، وعلى جاره كريستال بالاس 1-0، قبل اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد.



وعلى ملعب "الإمارات" في شمال لندن، لم تكن قد مضت دقيقة واحدة حتى استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا خطأ دفاعيا ثم خروج حارس مرمى أرسنال آرون رامسديل من مرماه، ليسجل هدف التقدم لفولهام.



وصمد فولهام الذي خسر جهود هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل أيام لصالح الهلال السعودي طوال الشوط الأول، رغم محاولات أرسنال المتكررة.



وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 70 ليحصل على ركلة جزاء انبرى لها بوكايو ساكا مدركا التعادل، قبل أن يضيف البديل إدي نكيتياه الثاني بعدها بدقيقتين، مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي فابيو فييرا.



وتعقدت مهمة فولهام عندما طرد الحكم مدافعه النيجيري كالفن باسي في الدقيقة 83، لكن فولهام أبى أن يخرج خاسرا ونجح في إدراك التعادل عبر لاعب وسطه البرتغالي جواو باولينيا، غامزا الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (87).



ورغم احتساب الحكم تسع دقائق من الوقت البدل عن ضائع، لم يتمكن أرسنال من إيجاد الطريق نحو شباك فولهام لتسجيل هدف الفوز.

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