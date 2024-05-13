الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال: إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية

احباط تهريب (1100) لتر جوس سجائر إلكترونية الى الاردن

الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي

صحة غزة: 7 مجازر خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب وسط حوارة جنوب نابلس

وزير الخارجية المصري بحث مع بلينكن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثاء

القسام: قنصنا جنديا صهيونيا في جباليا

إصابة موظفين بالأمم المتحدة على معبر رفح و استشهاد سائق فلسطيني

"البيئة" و"فاو" تطلقان مشروعاً لزيادة التحريج

الإثنين، 13-05-2024 02:30 م

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد الصدارة من السيتي

52024138840215864772


الوكيل الإخباري - أسقط فريق أرسنال مضيفه مانشستر يونايتد، في عقر داره بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما الأحد، في قمة منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بالفضل في انتصاره لمهاجمه البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

وحقق نادي أرسنال بذلك انتصاره الخامس تواليا، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "للبريمير ليغ"، متجاوز فريق مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

يذكر أن المنافسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) انحصرت بين فريق مانشستر سيتي الأقرب للاحتفاظ به، والمتصدر أرسنال، بينما خرج فريق ليفربول من دائرة المنافسة رسميا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

في المقابل، تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيد عند 54 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب، وبات مهددا بالغياب عن الساحة الأوروبية في الموسم المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202413154516405485555

أنشيلوتي يكشف موقف تشواميني من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا

520241313567816836903 (1)

السوالمة يقود مباراة الحسين ومغير السرحان

5202413112856956402898

وكيل هالاند الجديد يظهر في قمة البريميرليج

5202413111836911132614 (1)

برشلونة في اختبار صعب أمام سوسيداد لخطف وصافة الدوري الإسباني

520241311545678417369

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

5202412131455136464121

سخرية أرجنتينية من نيمار بعد إنجاز الهلال

أخبار متعلقة
5202411115841588105944

أوكسير يعود للدوري الفرنسي

42024228150356027013

ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بثلاثية في شباك فولهام

420242182829726284061

الأهلي المصري يعود بتعادل ثمين من ملعب مازيمبي

420241894613211313503

بايرن ميونخ: ملف المدرب الجديد في مراحله الأخيرة

420241585920333381560

الوحدات على أبواب تحقيق رقم قياسي سلبي بالمحترفين

420241410271973135773

ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس