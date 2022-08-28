أرقام الدوري : صراع ثلاثي كبير وصدارة فيصلاوية بفارق المواجهات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين، والتي شهدت استمرار انفراد الفيصلي بصدارة دوري المحترفين بفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات وبفارق نقطتين عن الحسين إربد.موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة ، ونقدمها لكم ..1/ المربع الذهبي :يتقاسم الفيصلي والوحدات الصدارة بـ 34 نقطة لكل منهما، ويأتي الحسين ثالثا بـ 32 نقطة، وشباب العقبة بالمركز الرابع بـ 24 نقطة .2/ أقوى هجوم :سجلت فرق الفيصلي، الحسين إربد والوحدات 25 هدف كأكثر الفرق تسجيلا، فيما لم يسجل فريق سحاب إلا 13 هدف حتى الآن.3/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك الحسين إربد والوحدات إلا 9 أهداف، فيما تلقت شباك معان 32 هدف، والصريح 28 هدف .4/ الأكثر فوزا :فاز الوحدات والفيصلي في 10 مباريات ، فيما لم يفز الجزيرة إلا في مبارتين فقط.5/ الأكثر تعادلا :تعادل سحاب في 7 مناسبات، ولم يتعادل فريق شباب الأردن إلا مرة واحدة حتى الآن.6/ الأكثر خسارة :خسر فريق الصريح 10 مباريات حتى الآن، فيما خسر الفيصلي مرة واحدة فقط في الجولة الأولى من مرحلة الإياب .7/ هداف الدوري :صعد لاعب الفيصلي مجدي العطار ليشارك لاعب الوحدات مهند أبو طه صدارة الهدافين بـ 6 أهداف وبفارق هدف عن مهاجمي الحسين اربد محمد أبو عرقوب وفارس غطاشة والبرازيلي دوغلاس مهاجم فريق شباب الأردن ولاعب الفيصلي أمين الشناينة بـ 5 أهداف لكل منهم .