أرقام خيالية .. تعرف على رواتب الحكّام في مونديال قطر !

الوكيل الاخباري - على هامش أحداث ومنافسات المونديال المثيرة والقوية، تدور في أذهان عشاق الرياضة ومتابعي بطولة المونديال الجارية والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، العديد من الأسئلة والاستفسارات منها، كم يتقاضى حكام كأس العالم عن إدارتهم للمباريات، والجهة المسؤولة عن قضاة الملاعب، ومن المتعارف أن «فيفا» تمتنع عن الحديث في مثل تلك الأمور كنوع من فرض سياج من السرية.



وأشارت مصادر من «فيفا» إلى أن حكام مونديال قطر يتقاضون مكافأة تصل إلى 70 ألف دولار لمجرد الاختيار بالمشاركة في المونديال، دون إعتبار عدد المباريات التي يقومون بإدارتها، حيث يحصل حكم الساحة خلال المباراة الواحدة على منحة إضافية تصل إلى 10 آلاف دولار، فيما يتقاضى الحكم المساعد 5 آلاف دولار، وتزاد المكافآت كذلك تبعاً لأهمية وقوة المباراة، علاوة على ذلك يرتفع الأجر للحكام الذين يديرون المباراة النهائية، وقد تصل المكافأة في نهاية البطولة إلى ما يقارب 300 ألف دولار وأحدث الاتحاد الدولي «فيفا» ثورة في مكافأة الحكام بداية من النسخة الماضية من مونديال 2018 في روسيا، فقد حصل كل حكم على 70 ألف دولار عن مشاركته في البطولة، خلاف مكافأة إدارة المباريات، ويتحمل الاتحاد الدولي كافة تكاليف المعيشة خلال البطولة.



وخلال النسخ الخمس الأخيرة كانت مكافأة الحكام في مونديال ألمانيا 45 ألف دولار ولم تكن هناك مكافأة نظير إدارة المباريات، وزادت لتصبح 50 ألف دولار في مونديال جنوب أفريقيا، واستمر ذلك في مونديال 2014، إلى أن حدثت الطفرة الكبرى في مونديال روسيا 2018، حيث كشفت البيانات أن متوسط ما حصل عليه كل حكم في البطولة وصل إلى 70 ألف دولار، إضافة إلى مكافأة نظير إدارة المباريات.



يذكر أن، عدد الحكام في دوري المجموعات من مسابقة المونديال هو 36 حكماً، بالإضافة إلى عدد من الحكام المساعدين، والبطولة الحالية هي الأولى من نوعها التي تشارك فيها سيدات ضمن لجنة التحكيم.





ويخضع حكام المونديال لبرامج متعددة لتطوير لياقتهم البدنية والذهنية، قبل المونديال بفترة كبيرة، وخلال المونديال يتم تقييم مستوياتهم خلال دور المجموعات، واختيار أفضلهم لاستكمال البطولة، ويتم اختيار حكم المباراة النهائية من بين قائمة قصيرة تضم عادة 3 أسماء، ويستقر في النهاية على الحكم بناءً على طرفي المباراة النهائية، وفي بعض الأحيان يكون طاقم المباراة الافتتاحية هو نفسه طاقم النهائي، إذا لم يكن منتمياً إلى أي من طرفي المباراة، وهذا الأمر حدث في كأسي العالم 2006 بألمانيا و2018 في روسيا.



يتم منح حكم المباراة حوالي 3 آلاف دولار إضافية عن كل مباراة في دور المجموعات، ثم ترتفع إلى 10 آلاف دولار عن كل مباراة في الأدوار الإقصائية، فيما تصل مكافآت المساعدين إلى مبلغ 2500 دولار عن كل مباراة في المجموعات، وتصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مباراة في الأدوار الإقصائية، وهذه المبالغ هي ذاتها التي يتلقاها حكام الفيديو في كأس العالم 2022.

اضافة اعلان