الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء، عن أرقام قياسية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خلال يناير الفائت.



وشهد "ميركاتو" الشتاء ما لا يقل عن 4716 انتقالا دوليا في فئة كرة قدم للرجال، و357 انتقالا في فئة كرة القدم للسيدات.



وبلغ إجمالي إنفاق الأندية 1.46 مليار دولار على صعيد الرجال، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، بينما بلغ إجمالي إنفاق الأندية 2.1 مليون دولار أمريكي على صعيد السيدات، بزيادة قدرها أكثر من 150% مقارنة بالرقم المسجل في "ميركاتو" الشتاء في العام المنصرم.



وكانت الأندية الفرنسية الأكثر إنفاقا على صعيد الرجال، إذ دفعت إجمالي 291.9 مليون دولار، فيما تصدرت أندية إنجلترا وإسبانيا الاكثر عقدا للصفقات على مستوى السيدات.



في الدوريات العربية، شهد الدوري السعودي للمحترفين إبرام 27 صفقة ما بين انتقال نهائي وإعارة مقسمة على 8 أندية فقط، بينما شهد الدوري المصري إبرام أكثر من 50 صفقة.

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